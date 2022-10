Catarina Martins: “EDP tem de devolver o que cobrou a mais”

A feira da Malveira sorriu a Catarina Martins, na manhã desta quinta-feira. Muitas vezes solicitada por quem andava nas compras, e cumprimentada com palavras e gestos de simpatia e de incentivo, Catarina foi dando os habituais dois dedos de conversa, mas sem nunca “puxar” por quem trazia algum problema ou fazia comentários sobre a vida política do país.

A mais alta voltagem deixou-a a líder nacional do BE para as declarações aos jornalistas, no final do pequeno cortejo pela feira. Catarina Martins desferiu tal ataque à EDP que mais parecia um choque elétrico. O pano de fundo é a decisão da Autoridade da Concorrência (AdC), conhecida na quarta-feira, de aplicar à EDP Produção uma coima de 48 milhões de euros, por abuso de posição dominante. Segundo a AdC, a manipulação da oferta do serviço imputada à empresa elétrica terá lesado os consumidores em 140 milhões de euros.

“É preciso obrigar a EDP a devolver o que tem andado a cobrar a mais”, afirmou Catarina Martins, uma ideia que repetiu várias vezes. “Não podemos ver [a aplicação de] multas e a conta da luz não descer”, disse também, para acrescentar: “Precisamos de baixar a conta da luz para toda a gente, famílias e empresas”.

Tendo presente, embora sem alguma vez ter referido os valores, o diferencial entre os montantes da coima e o alegadamente subtraído aos bolsos dos clientes, Catarina Martins não esteve com meias palavras e fez uma espécie de puxada no discurso político: “Para a EDP o crime tem compensado. A multa é sempre menos do que andaram a cobrar a mais”.

Direita nada mexe e PS mexe pouco

A coordenadora do Bloco remeteu ainda a análise desta questão para o sucedido no Parlamento, na comissão de inquérito às rendas da energia (que teve como relator o deputado bloquista Jorge Costa). No entender de Catarina, as conclusões a que Jorge Costa chegara foram agora sufragadas pelo Ministério Público, na acusação ao ex-ministro Manuel Pinho.

O problema, lembrou a coordenadora do Bloco, é que uma parte sensível do relatório - que na íntegra teve o voto contra de PSD e CDS, como recordou - foi retirada, por exigência do PS. O que levou Catarina Martins a concluir, sobre os contratos dos Estado com as empresas de energia e as rendas que estas têm garantidas: “A direita não quer mexer nada e o PS tem andado a mexer muito pouco”.

Segundo a AdC, "entre 2009 e 2013, a EDP Produção manipulou a sua oferta do serviço de telerregulação ou banda de regulação secundária, limitando a oferta de capacidade das suas centrais em regime CMEC [Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual] para a oferecer através das suas centrais em regime de mercado, de modo a ser duplamente beneficiada, em prejuízo dos consumidores".

A EDP negou entretanto, “em absoluto”, as acusações da entidade reguladora, pois

"carecem de sustentação factual, jurídica e económica, a que acresce a circunstância de, ao longo do processo em causa, a AdC ter largamente ancorado as suas conclusões de forma superficial em elementos que as contradizem ou que não as permitem sustentar".

Receção calorosa, sem ser efusiva

Catarina Martins esteve na Malveira (vila do concelho de Mafra, a norte da capital) acompanhada pelos principais candidatos a deputados pelo círculo de Lisboa: Mariana Mortágua, Pedro Filipe Soares. Beatriz Dias, Jorge Costa, Isabel Pires (os cinco primeiros da lista) e Fabian Figueiredo.

Recebida ainda antes de cruzar o portão do recinto com uma das habituais saudações em feiras e mercados com os políticos costumam ser recebidos (“Uma data de ladrões e mentirosos”, disse uma mulher, sem olhar para o lado), a comitiva do Bloco teve a partir daí um acolhimento simpático, com muita gente a dirigir-se à líder, de forma voluntária.

Entre as mulheres, os apartes clássicos sobre Catarina por quem a vê pela primeira vez ao vivo em feiras ou mercados: é mais “pequena” do parece, mas também é mais “bonita” (ou “gira”).

Um homem, que disse ser socialista, confessou à líder do Bloco “estar mais inclinado” a votar nela do que no PS (o que já fizera há quatro anos, afirmou). “Gosto de pessoas que são sinceras”, disse Abel, para de seguida emendar o punho: “Não quero dizer que o meu partido não seja sincero”. O seu critério era outro: “Uma mudança faz falta. São sempre os mesmo a arrebanhar tudo e nunca são culpados de nada”.

O abraço mais apertado recebeu-o Catarina de outro homem que descia um dos corredores da feira, com bancas de têxteis, ferramentas várias e algumas velharias. Apertou Catarina nos braços, uma, duas e três ou mais vezes, e disse: “Obrigado pelo faz pela malta que trabalha”.

Já quase no fim da visita, uma daqueles gestos fora da caixa. Por uma vez não foram os candidatos a entregar os habituais folhetos de campanha.

Alfredo Relvas, 64 anos,tem banca na feira há cerca de 30 anos. Entre alguns dos objetos em segunda mão que tinha para venda, tirou um livro que ofereceu à coordenadora nacional do Bloco. Na capa, uma das fotos icónicas de Alfredo Cunha a mostrar Salgueiro Maia, e o título: “1974, o povo é quem mais ordena”.

O Expresso quis saber a razão do gesto: “É para não se esquecerem. Anda um bocado esquecido, o 25 de abril”.