Catarina Martins vs Rui Rio. Debate ideológico sobre a “promiscuidade” na política e o regresso do PREC

Um debate ideológico com dois modelos de Estado, e de economia, em discussão. Foi assim o confronto entre Catarina Martins e Rui Rio, que se enfrentaram este domingo na TVI e aproveitaram praticamente todos os temas - fossem as reversões das nacionalizações, as parcerias público-privadas na Saúde ou a legislação laboral - para mostrar as diferenças que separam os programas do Bloco de Esquerda e do PSD.

Se quando Jerónimo de Sousa e Rui Rio se sentaram frente a frente para debater o que acabou por acontecer foi, curiosamente, um debate com poucos contrastes - os dois líderes concordaram em boa parte das matérias discutidas, divergindo sobretudo no tempo e modo de concretização de cada medida - desta vez a história foi diferente. Ou não tivesse Rui Rio assumido, logo de início, que tem por objetivo "afastar BE e PCP do poder" (e acrescentado que não acredita que o PS vá ter "maioria absoluta nenhuma").

Os contrastes começaram por um dos temas que mais claramente separam os dois partidos: as nacionalizações - que revertem privatizações feitas pelo anterior Governo PSD/CDS - propostas pelo Bloco de Esquerda. Fosse sobre os CTT (empresa que, com um contrato próximo do fim, o BE acredita que poderá ser recuperada com maior facilidade pelo Estado) ou a REN (parte da qual poderia voltar ao controlo público por cinquenta milhões de euros, argumentou Catarina Martins), os dois estiveram em polos opostos. Do lado da bloquista, ouviu-se que PSD e CDS “privatizaram por tuta e meia”, “não porque tinha de ser, mas porque queriam”, empresas importantes para o Estado. Do lado do presidente do PSD, anteviu-se um cenário “parecido” com o do PREC, que faria “disparar a dívida pública”.

Em discussão esteve, e continuou a estar ao longo de todo o debate, a “promiscuidade” entre sector público e privado, ou entre as elites financeiras e o Estado, que Catarina Martins denunciou - e se esforçou por associar a PS e PSD, contando o número de ex-governantes dos dois partidos nas administrações de grandes empresas privatizadas e da banca. “Foi um assalto que foi feito ao país”, enfatizou a bloquista, considerando o programa do PSD “emblemático” do ponto de vista da “promiscuidade”.

A mesma lógica sobre o SNS, voltou a argumentar a coordenadora bloquista, que interrogou Rui Rio sobre quais os hospitais cuja gestão gostaria de entregar à gestão privada, dentro da lógica das PPP. “O que é que quer entregar aos privados? O Tribunal de Contas já disse claramente que não há nenhuma vantagem nos modelos de gestão privada. Tem sido uma ideia ruinosa para o SNS.” Mais um ponto em que o PSD diverge profundamente do BE, como ficou, aliás, patente durante a discussão sobre a nova lei de Bases da Saúde no Parlamento. “O SNS não cumpre a Constituição, porque não há acesso para todos” aos cuidados da Saúde, replicou Rui Rio. “Quem está doente quer é ser bem servido” - sendo indiferente se é por um hospital de gestão pública ou privada.

As diferenças mostraram, durante todo o debate, dois partidos com visões muito diferentes do papel que o Estado deve ter e do modelo económico que Portugal deve seguir. Vantagem? Ambos puderam falar para os seus eleitorados base, que interessa segurar, sobretudo num debate em que dificilmente poderiam apostar em 'roubar' votos ao adversário.

Uma picardia e um momento de sinceridade

A discussão sobre legislação laboral - que foi viabilizada no Parlamento pelo PSD, via abstenção, enquanto os partidos de esquerda suscitavam dúvidas sobre a sua constitucionalidade - mostrou nova diferença fundamental: com Catarina Martins a defender que estas alterações à lei não servem os objetivos de “combater a precariedade” e “puxar pelos salários” (mais uma vez, “a lógica da promiscuidade entre a elite financeira e o poder político”), Rui Rio acabou por admitir que pelo PSD a lei tinha ficado “como estava” - mas que optou por respeitar o acordo feito em sede de concertação social. Não porque concordasse com a esquerda, mas porque as alterações, excetuando o alargamento do período experimental de trabalho, foram até “muito mais de acordo com o que o BE quereria do que com o que a social-democracia ou a democracia-cristã poderiam querer”.

Sem consensos à vista, ainda houve tempo para acabar o debate em tom de (ligeira) picardia: questionada pelo moderador, Pedro Pinto, Catarina Martins mostrou “surpresa” por Rui Rio ter afirmado há dias que não sente particular entusiasmo pelo cargo de deputado. “Quem se candidata tem de respeitar quem elege. Acho muito estranho que alguém venha pedir o voto e dizer que não quer fazer o seu trabalho.” Tudo fruto de muita “sinceridade” e de não ser politicamente correto, garantiu Rui Rio. Que reservava para o final novo momento de sinceridade: questionado sobre o facto de estar há dias sem fazer campanha, preparando-se apenas para os debates, o líder do PSD disse não ter ouvido essa crítica. Depois acrescentou: “Eu também não posso ouvir as críticas, porque são tantas, tanto dentro do meu partido como fora dele, que não posso ouvir todas.”