Críticos comunistas lançam manifesto ‘antigeringonça’

Chama-se “Manifesto dos Comunistas contra a Geringonça” e, tal como o nome indica, assume uma oposição frontal à estratégia seguida pelo PCP de validar os quatro anos de Governo do PS. Pelo meio, tece duras críticas ao “recuo do PCP”, arrasa “a falsa noção de ‘avanços e reposições’ que, na prática, significa dividir trabalhadores e aceitar o inaceitável” e conclui que o partido “está a mudar de natureza, virando as costas ao marxismo-leninismo”.

O documento foi posto a circular — sobretudo nas redes sociais, mas também junto de algumas organizações locais do partido — no dia seguinte ao encerramento da Festa do Avante!. Os subscritores assumem-se como militantes de base do PCP, mas as 24 primeiras assinaturas surgem apenas com as iniciais. O Expresso confirmou que alguns dos signatários são, de facto, militantes do partido e tentou, por diversas vezes, contactar diretamente alguns dos promotores da iniciativa. Foi sempre recusado, alegadamente para evitar que esta seja associada a um “movimento de dissidentes, que não é o caso”, disse um dos subscritores, que garante tratar-se de um conjunto de “comunistas, de Norte a Sul do país, que quer contribuir para a discussão interna sobre o rumo do partido, que é necessária, mas que é sempre evitada”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)