Rio vs Jerónimo. No duelo entre contrastes, faltou (quase sempre) o contraste

Se era suposto ser um confronto entre pólos opostos não foi. Rui Rio e Jerónimo de Sousa enfrentaram-se na RTP e ficou a sensação de que, com alguma diplomacia e uns ajustes de programa aqui e ali, até seria possível uma hipotética coligação entre PSD e PCP, dados os sinais de aparente convergência que os dois deixaram no ar esta noite.

Desde que assumiu a liderança do PSD, Rui Rio tem centrado parte do discurso nas críticas à influência que Bloco de Esquerda e PCP têm sobre os socialistas, defendendo muitas vezes a necessidade de quebrar as amarras que ligam o PS à esquerda. Esperava-se, por isso, que o líder social-democrata aproveitasse este primeiro debate com um dos membros honorários da ‘geringonça’ para desconstruir esse papel e piscar o olho ao centro. Foi, no mínimo, uma piscadela tímida.

Dividindo por temas. Reposição das 35 horas no setor público e a aplicação idêntico no privado? Mais do que um “reivindicação justa” é um “avanço civilizacional”, defendeu Jerónimo de Sousa. Se existe no público é para manter e aplicar ao privado assim o “desenvolvimento económico o permita”, salvaguardou Rui Rio.

Aumento do salário mínimo. ‘Sim’, disseram ambos. Jerónimo quer 850 euros, Rio pede 700 euros até ao final da legislatura. O líder social-democrata até sugeriu uma solução complementar: criar penalizações para empresas que tenham um fosso salarial considerável entre administradores de topo e trabalhadores de base.

Aumento do abono de família? Os dois concordam e Jerónimo de Sousa vai avisando (para António Costa ouvir) que vai fazer dessa questão uma linha vermelha em futuros orçamentos. Mas se o líder do PCP quer um abono de família “universal”, Rio acredita que deve variar em função do número de filhos.

Quanto às creches? “Rede pública e gratuita até aos três anos”, argumenta Jerónimo. Rede “tendencialmente gratuita”, articulada com o setor social e apoiada por dinheiros públicos, sugeriu Rio.

Até mesmo quando Jerónimo de Sousa acusou o PS (e por arrasto PSD e CDS) de viver numa “ditadura do défice”, incapaz de quebrar com o “sorvedouro” que é o “serviço da dívida”, Rio resistiu em evidenciar o contraste entre duas posições tradicionalmente antagónicas.

Sobraram diferenças evidentes na questão da Saúde, com o secretário-geral do PCP a acusar o PSD de olhar para os hospitais como um “negócio” e o social-democrata a defender uma maior “autonomia” e “responsabilidade” nos hospitais sem nunca excluir os setores privado e social apenas e só por motivos “ideológicos”. Pouco mais.

Os dois, comunista e social-democrata, concordaram em quase tudo e até concordaram noutro ponto: uma maioria absoluta seria uma péssima notícia para o país e para a vida política portuguesa. Jerónimo alertou para os perigos de o Parlamento se tornar numa “caixa de ressonância” do Governo. Rio constatou que “é muito diferente um Parlamento de maioria absoluta”. O subtexto é evidente: o principal adversário de ambos é um António Costa maioritário.

E sobre o futuro os dois também deixaram duas notas importantes: Jerónimo, depois de dizer que "há coisas que não são repetíveis” (a 'geringonça', leia-se), notou que "os portugueses é que vão decidir o futuro e arrumação de forças do Parlamento"; Rio, depois de reafirmar que a perspectiva de ser deputado não o "entusiasma" particularmente, sugeriu que a sua continuidade na Assembleia da República "vai depender" dos resultados eleitorais.