Eles estiveram “de acordo” e “totalmente convergentes” em quase tudo, menos no “exagero”

Mais um pouco, e António Costa e André Silva saíam dos estúdios da SIC-Notícias com um acordo que passasse ao papel os muitos pontos de concordância que identificaram ao longo de meia hora do que deveria ter sido um debate. Foi um frente a frente, e permitiu que cada um dissesse ao outro, olhos nos olhos, o quanto concordam no essencial. Quando discordaram, foi sobretudo no tom e no ritmo, mais do que nos princípios.

Se o “debate” desta quarta-feira servia para medir as hipóteses de um eventual acordo entre os dois partidos, caso o PS não vença com maioria absoluta e o PAN tenha os deputados que faltam, será difícil não concluir que a margem para entendimentos é enorme, e ambos parecem interessados em manter essa porta bem aberta.

jose fernandes

Tal como havia feito no frente a frente com Rui Rio, André Silva assumiu a postura mais proativa, tentando enfatizar a diferença das propostas do PAN, de forma a puxar pela utilidade do voto no seu partido. Até no momento em que elogiou estes quatro anos de governação como um período em que o PS registou uma “evolução positiva, pelo crescimento nas suas posições relativamente a matéria ambiental”, André Silva relacionou essa evolução com a pressão do PAN, que fez uma “oposição competente no Parlamento”. Retirou daí que “o futuro governo será tanto mais competente quanto a oposição nessa matéria seja competente”.

António Costa, ao invés, fez tudo para esbater a singularidade do PAN - em boa parte dos assuntos discutidos, puxou pela convergência de pontos de vista entre os dois partidos, indo mesmo ao ponto de recordar que “a generalidade das iniciativas legislativas que o PAN aprovou nesta legislatura aprovou com o voto PS, e são mais de 45” (Silva tinha outra estatística para a troca: “A maioria das propostas do PAN foram chumbadas pelo PS”).

“Creio que estará convergente…”

“Totalmente convergente!”

Um bom exemplo do clima geral de concórdia entre os dois líderes partidários foi logo num dos primeiros temas em debate: a transição energética e o caminho de Portugal para a neutralidade carbónica até 2030. Costa puxou dos galões, com os passos já dados, e salientou que Portugal assumiu um ritmo mais rápido do que a generalidade dos parceiros europeus - “Só não vamos mais rápido porque”, explicou o socialista, “temos de compatibilizar a ambição de bons resultados na descarbonização com a transição da economia e na vida das famílias”.

jose fernandes

Ou seja, “não é realista” querer andar mais depressa, frisou Costa, respondendo à crítica de André Silva, de que o Executivo se mostra “pouco ambicioso e hipoteca as gerações futuras porque coloca a primazia no crescimento económico”. O deputado do PAN deu como exemplo dessa falta de ambição, e de como seria possível avançar mais depressa, o encerramento das duas centrais de produção de energia a carvão que ainda funcionam em Portugal - o PS promete que a central do Pêgo será encerrada até 2023, e a de Sines entre 2023 e 2030, mas o PAN defende que ambas devem estar desativadas até 2023.

E houve um daqueles momentos em que a imagem é (quase) tudo. “Eu vou tentar num minuto explicar que é possível”, disse André Silva, e António Costa, na outra metade do ecrã, anuiu com a cabeça, como se estivesse desejoso de ouvir a explicação do seu suposto oponente. Escutou os argumentos do líder do PAN como um bom aluno, fazendo que sim com a cabeça, e na réplica respondeu que “é claro que se a tecnologia tiver uma boa evolução”, e se outros riscos estiverem acautelados, os prazos podem ser antecipados no encerramento das centrais a carvão. Estavam tipo-de-acordo, portanto.

Como “creio que estamos de acordo” em relação à aposta do Governo nos transportes públicos e no investimento na ferrovia, atalhou Costa logo de seguida. Sim, mas André Silva queria mais. Como queria metas mais exigentes na reciclagem - “Isso é fundamental e penso que António Costa estará convergente com esta posição”. “Totalmente convergente”, respondeu o socialista, como se ouvisse música celestial.

jose fernandes

Adiante, quando se discutiam os pelouros que caberão a Elisa Ferreira na futura Comissão Europeia, repetiu-se a rábula: “Espero que Elisa Ferreira vá mais além do que defender os interesses de Portugal…”, dizia André Silva; “Também acho”, comentava António Costa. “O combate às alterações climáticas não se pode circunscrever a Portugal e à UE”, continuava o do PAN; “Claro!”, pontuava o do PS...

Costa saltou logo para a sua conclusão do debate, quando este ainda ia a meio: “Relativamente aos objetivos creio que não haverá uma divisão entre nós. Haverá talvez alguma divergência quanto ao ritmo.”

A divergência de 1,5%

As diferenças ficaram mais notórias para o fim do diálogo, quando Clara de Sousa puxou para cima da mesa a questão do turismo - área em que o PAN defende quotas de entrada de visitantes de acordo com limites de carga. Faz sentido? “Não faz”, respondeu Costa, sempre sorrindo. “O que temos de fazer com o turismo é a sua diversificação. Durante muitos anos éramos um destino de sol e praia, muito centrado no Algarve e Madeira, hoje temos turismo urbano, que é muito relevante, e cada vez mais um turismo de natureza que é cada vez mais importante e que deu enorme impulso ao desenvolvimento de todas as regiões do Interior”. E, de novo, a piscadela de olho ao PAN: o PS dá prioridade, “e li no programa que o PAN também dá”, à revitalização de todo o espaço do mundo rural.

Desta vez André Silva não mordeu o isco. “Afasta-nos claramente este modelo económico de crescimento ilimitado do faz-primeiro-e-remedeia-depois”. Uma fórmula que, diz, tanto tem sido seguida no turismo como na agricultura, em particular com o regadio e o olival intensivo. “O PS está a transformar o Alentejo num olival intensivo com gasto de água absolutamente excessivo e que não é admissível num contexto de alterações climáticas”, acusou o líder do PAN, falando numa “visão completamente distinta que nos separa”.

jose fernandes

Finalmente uma grande divergência? Costa fez questão de demonstrar, com números, que nem por isso. “O Alentejo tem 3 milhões hectares, a área de olival são 170 mil hectares, o olival intensivo é 1,5% do conjunto de olival do Alentejo. Temos de ter visão equilibrada dos diferentes objetivos. Não podemos ter um regime económico depredador, mas não podemos deixar de ter um regime económico que gere riqueza e auto-suficiência para o país”.

O líder do PAN insistiu que “o PS não está a aproveitar os recursos, está a depredar os recursos, está a colocar em causa a sustentabilidade do país e dos recursos naturais”, e lembrou que há seis anos que está por transpôr uma diretiva europeia para designar 61 zonas de conservação da natureza - “a maior parte na zona do aeroporto do Montijo, nas estufas da Costa Vicentina e na zona do olival intensivo”. Ou seja, “parece que o Governo está a atrasar propositadamente as zonas de proteção especial” para permitir um investimento “predador e irreversível em termos ambientais”.

Era, por fim, a altura de António Costa concordar em discordar. “Convergimos em muita matéria. (...) A nossa divergência começa no ponto do exagero. E quando fazemos um drama de 1,5% da área do Alentejo…”

Como quem diz: não será por isso que se zangam. Ou que não farão um acordo.