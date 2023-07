Europeias: coligação governamental italiana dividida sobre alianças eleitorais

As divisões sobre as alianças para as eleições europeias continuaram hoje a causar fricções dentro da coligação governamental italiana.

A questão saltou para a luz do dia durante o fim de semana, quando o líder da Liga, vice-primeiro-ministro e ministro dos Transportes, Matteo Salvini, avançou com a ideia de uma ampla coligação, incluindo o partido de extrema-direita alemão Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla em Alemão) e a União Nacional francesa, de Marine Le Pen.

Mas o outro vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, rejeitou hoje a ideia.

"É impossível para nós chegar a qualquer acordo com o AfD e o partido da senhora Le Pen", disse Tajani, o líder em funções do Força Itália (FI) depois da morte de Sílvio Berlusconi, à televisão Rai.

"Ficaríamos felizes em ter a Liga parte de uma maioria [no Parlamento Europeu, que atualmente é do Partido Popular Europeu], mas sem Le Pen e o AfD", disse.

Ao nível europeu, a Liga e a União Nacional integram o Partido Identidade e Democracia, de direita.

Apesar das declarações de Tajani, Salvini reiterou hoje a sua posição, argumentando que pretende estender a coligação governamental italiana ao conjunto da Europa "sem excluir ninguém à partida, sem dizer não a ninguém".

A coligação governamental italiana é suportada por dois partidos de direita -- a Liga e os Irmãos de Itália, da primeira-ministra, Giorgia Meloni -- e o de centro-direita, o FI.

Salvini disse que, se não for formada uma ampla aliança de direita, "vai existir uma enésima maioria de esquerda" ao nível europeu, "com os socialistas, com [o presidente francês, Emmanuel] Macron.

"É apenas uma ideia de Europa que combina com o que o governo está a fazer", insistiu Salvini, durante uma inauguração de duas estações de metro, em Milão.

[Devíamos ter] o centro-direita em Itália e o centro-direita na Europa. Pergunto-me a mim próprio se algumas pessoas no centro-direita preferem os socialistas", disse ainda.

A líder do Partido Democrático (PD), Elly Schlein, entretanto, atacou hoje Meloni depois de os governos conservadores da GHngria e Polónia, com quem a italiana tem proximidade ideológica, trem bloqueado um pacto europeu sobre migrações e asilo no Conselho Europeu, na semana passada.

Varsóvia e Budapeste opuseram-se a que se tornasse obrigatória a solidariedade na gestão de migrantes e refugiados, algo que fazia parte do pacto proposto e que era pretendido por Itália e Grécia, dado o número elevado de pessoas que chegam às suas costas por mar.

"A Europa que Meloni quer não é a Europa dos povos, mas a Europa dos vetos nacionais, como os dos seus aliados polacos a húngaros, que rejeitaram a solidariedade europeia na receção aos migrantes, em detrimento da Itália", disse Schlein, durante um evento na ilha de Ventotene.

Sob a proposta recusada, cada Estado seria responsável por uma quota de todos os migrantes e refugiados chegados à União Europeia e os que não os quisessem receber pagariam cerca de 20 mil euros por cada pessoa que recusassem receber.