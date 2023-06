“Não me interessa provocar, mas questionar valores dominantes”: Frank Furedi, o ex-trotskista que espalha o ‘verbo’ de Orbán em Bruxelas

DR

Terá sido um dos comunistas mais fervorosos no Reino Unido dos anos 80 e foi – ainda é – acérrimo defensor do ‘Brexit’. Afirma ao Expresso ter “uma missão muito clara” no coração das decisões europeias: “Travar as guerras culturais”. Frank Furedi é diretor executivo do MCC em Bruxelas, uma instituição de ensino apoiada pelo Governo húngaro. E encontra muitas semelhanças entre Orbán e líderes como De Gasperi, Adenauer ou De Gaulle. Quanto à guerra na Ucrânia, declara estar “120% ao lado” do país invadido, mas critica o Ocidente por não ter reconhecido “as preocupações da Rússia com a segurança” após a queda da União Soviética