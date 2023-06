Diplomacia europeia: Putin está fragilizado, mas instabilidade política numa potência militar "tornou-se um risco"

A diplomacia europeia mede as palavras, mas é comum a leitura de uma "insurreição militar abortada", nas palavras do Alto Representante para a Política Externa, que "enfraqueceu a credibilidade pessoal de Putin e do Estado russo". No entanto, as fraturas expostas são também motivo de preocupação. Josep Borrell fala num "risco decorrente das instabilidades e fragilidades políticas internas de uma grande potência militar". Moscovo "era uma ameaça", devido ao poderio militar, "agora tornou-se um risco".

A preocupação é verbalizada por vários ministros dos negócios estrangeiros, na reunião desta segunda-feira, no Luxemburgo. O luxemburguês Jean Asselborn considera que "seria absolutamente perigoso para a Europa" se o país com o maior arsenal de armas nucleares do mundo "ficasse fragmentado". O colega austríaco soma outro aviso: "é preciso ter cuidado com o que se deseja".

Alexander Schallenberg defende que é "preciso fazer uma pausa para pensar" nas consequências, deixando no ar o que poderia ter sido uma mudança de regime às mãos do grupo de mercenários liderado por Prigozhin. "A Rússia é a maior, ou uma das duas maiores potências nucleares do planeta, não podemos ficar indiferentes ao que se está a passar ali", conclui.

A UE está atenta e assume cautela na reação política, deixando claro que o Ocidente não teve qualquer interferência no que arrancou na noite de sexta-feira. "Não queremos dar nenhuma desculpa, nem razão para que a opinião pública russa possa pensar que nós tivemos qualquer participação nestes acontecimentos", acrescentou Borrell no final da reunião.

"O monstro virou-se contra o criador"

Prudência, mas sem falhar os vários recados políticos, numa multiplicação de imagens que deixa claro o que pensam os europeus: o presidente russo é o responsável pelo caos que possa reinar no país. O ministro português, João Gomes Cravinho, diz que "Putin tem estado a semear ventos", ao promover o grupo de mercenários, e "quem semeia ventos, colhe tempestades".

Já Borrell considera que "o monstro virou-se contra o criador" e Schallenberg afirma que Putin "libertou os espíritos malignos da garrafa e agora esses espíritos estão a persegui-lo". Noutro registo, a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, lembra que com "a brutal guerra de agressão", o presidente russo "está a destruir o próprio país".

Quanto às consequências e aos impactos da revolta do fim-de-semana, desde logo na guerra russa contra a Ucrânia, mas também para a segurança e os interesses europeus ainda é cedo para saber. “Há ainda pouca clareza", admite João Gomes Cravinho. E essa é também a leitura geral. Os Vinte e Sete estão ainda a tentar perceber o que se passou, entre o avanço e o recuo de Prigozhin.

Outra preocupação diz respeito ao futuro do Grupo Wagner. Cravinho assume que "houve manifestações de preocupação em relação aos efeitos sobre o continente africano". Estes mercenários têm tido um

papel "profundamente nocivo" em países como a República Centro-Africana, o Mali ou o Burkina Faso. O receio é que uma fragilização na Rússia e na Ucrânia, leve a um maior investimento em África.

Borrell fala em "imprevisibilidade". Mas há também certezas: "a Rússia não deve ter dúvidas que continuamos ao lado da Ucrania tempo que for preciso", afirmou a ministra francesa, Catherine Colonna. A mensagem não é nova, mas é uma vez mais repetida. O tema quente salta agora da mesa dos ministros dos Negócios Estrangeiros para a dos líderes europeus que se reúnem, em Bruxelas, a partir de quinta-feira.