Parlamento Europeu pressiona governos a adiar presidência húngara da UE. Mas não será nada simples

Para a maioria dos eurodeputados, a Hungria não tem condições para assumir a presidência rotativa da União Europeia (UE), que deverá arrancar dentro de um ano. Em causa estão as constantes violações do Estado de Direito no país liderado pelo populista Viktor Orban. Sem poder direto para adiar a presidência do Conselho, nem para impedir que o governo húngaro lidere os trabalhos legislativos da UE entre julho e dezembro de 2024, o Parlamento Europeu (PE) pressiona os Estados Membros a "encontrarem uma solução adequada".

Adiar a presidência do Conselho é, segundo alguns analistas, teoricamente possível. Mas só a própria instituição - ou seja os governos dos 27 Estados membros - poderia tomar essa decisão e, para já, não parece haver nenhum apetite para avançar nesse sentido. Na quarta-feira, durante o debate sobre o tema polémico no Parlamento Europeu, nem o Conselho (representado pela Suécia, que tem a gora a presidência), em a Comissão deram sinal de querer discutir a possibilidade.

A maioria dos grupos políticos, contudo, questiona a capacidade da Hungria "para desempenhar de forma credível essa tarefa em 2024", tendo em conta "o incumprimento do direito da UE e dos valores consagrados no artigo 2.º do TUE, assim como do princípio da cooperação leal", pode ler-se na resolução aprovada esta quinta-feira por 442 votos a favor, 114 contra e 33 abstenções.

"A situação que vivemos é inédita e seguramente a maioria que votou favoravelmente a resolução não ficará de braços cruzados", diz ao Expresso Isabel Santos. A eurodeputada socialista espera que os governos, o que inclui o de António Costa, sigam a recomendação do PE. Porém, não adianta para já que contra-medidas podem ser tomadas pelo Parlamento, caso o Conselho deixe tudo com está.