União Europeia condena lançamento de foguetão norte-coreano

A União Europeia (UE) condenou nesta quarta-feira o lançamento pela Coreia do Norte de um foguetão com um satélite de reconhecimento a bordo, que se despenhou nas águas ao largo da costa ocidental da península coreana.

"O contínuo e total desrespeito da Coreia do Norte pelas suas obrigações sob as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas ameaça a paz e a segurança regionais e internacionais", afirmou o bloco europeu, em comunicado divulgado pelo serviço de política externa.

"É fundamental que todos os membros das Nações Unidas, especialmente os membros do Conselho de Segurança, falem e demonstrem que tais ações nunca serão aceites", acrescentou.

"A UE exorta a República Popular Democrática da Coreia a cessar todas as ações que aumentam as tensões e, em vez disso, a optar pelo caminho do diálogo com as principais partes", lê-se na nota.

A Coreia do Norte anunciou hoje que o foguete espacial lançado na manhã de hoje (22h30 de terça-feira em Lisboa) com um satélite de reconhecimento a bordo caiu no Mar Amarelo devido a uma falha técnica e que tentará brevemente outro lançamento deste tipo.

O lançamento norte-coreano provocou o acionamento de alertas antimísseis em Seul, na Coreia do Sul, e na ilha japonesa de Okinawa, no sudoeste, por onde o projétil teria sobrevoado.

O lançamento de um satélite pela Coreia do Norte constitui uma violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU que proíbem o país de utilizar tecnologia balística, uma vez que é considerada uma cobertura para testes de mísseis.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou na terça-feira a Coreia do Norte que qualquer lançamento usando tecnologia de mísseis balísticos violaria as resoluções do Conselho de Segurança da Organização.