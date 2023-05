Catargate: livre da prisão domiciliária, Eva Kaili quer regressar ao Parlamento Europeu

European Union 2022 - Source : E/Reuters

A antiga vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili, que está a ser investigada no escândalo de corrupção conhecido como Catargate, deixou de estar sob viligância por pulseira eletrónica e já pode sair em liberdade. Os advogados admitem agora que deverá reassumir as funções de eurodeputada

25 Maio 2023 22:48