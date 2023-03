Dezenas de incêndios em Espanha após inverno seco, 1500 pessoas desalojadas

Cerca de 1500 pessoas foram desalojadas temporariamente em Espanha hoje e na quinta-feira à noite devido a um incêndio florestal que já queimou 2000 hectares e dezenas de outros fogos estão ativos no país.

Além de ter chovido menos de metade do valor médio durante o inverno em várias regiões espanholas, o país regista em alguns pontos temperaturas elevadas para esta época do ano, como os 30 graus de máxima que estão previstos para hoje na cidade de Valência (leste de Espanha).

Foi precisamente na região da Comunidade Valenciana, numa zona de fronteira com a região de Aragão, que deflagrou na quinta-feira à tarde um incêndio que já afetou 2000 hectares de terreno e levou a desalojar cerca de 1500 pessoas de cerca de dez localidades, incluindo um lar de terceira idade onde vivem 49 idosos, segundo autoridades locais e regionais.

O incêndio evoluiu favoravelmente durante a noite, mas continuava descontrolado hoje de manhã, disseram responsáveis das duas regiões autónomas (Comunidade Valenciana e Aragão), que afirmaram que 20 meios aéreos estavam a combater as chamas, em apoio a diversos dispositivos no terreno.

Trata-se de um fogo "grande e precoce", de dimensões não habituais para esta época do ano, sublinharam fontes da proteção civil da Comunidade Valenciana, citadas pela agência de notícias EFE.

Segundo a Agência Estatal de Meteorologia espanhola, a previsão é de que na zona do incêndio as temperaturas subam hoje até aos 25 graus e que a taxa de humidade fique abaixo dos 30%.

Dados da mesma agência revelam que na Comunidade Valenciana há desde 1 de outubro de 2022 um "défice médio de precipitação" de 35%, com os últimos meses a serem classificados como "muito secos".

Em metade do território desta região espanhola, nos últimos seis meses, choveu metade do que é considerado normal (os valores médios), ainda segundo os mesmo dados.

Uma das zonas com maior défice de chuva é a que está a ser afetada pelo incêndio que deflagrou na quinta-feira, onde os registos de pluviosidade nos últimos seis meses não chegam a 50% do considerado normal.

Além deste incêndio na Comunidade Valenciana e em Aragão, dezenas de outros fogos florestais estavam ativos hoje de manhã em Espanha.

Na região autónoma da Cantábria, no norte do país, as autoridades revelaram que entre 19:00 de quinta-feira e as 7:00 de hoje tinham tido registo de 22 incêndios e 12 continuam ativos àquela hora da manhã.

Neste mês de março, já houve 180 incêndios florestais na Cantábria, segundo o governo regional.

Também nas Astúrias (norte de Espanha) estavam ativos hoje de manhã, por volta das 07:00, outros 22 fogos florestais, segundo as autoridades da região.