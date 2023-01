Como uma investigação internacional descobriu milhões dos Emirados para Nicolas Sarkozy

A 10 de agosto de 2018 Nicolas Sarkozy recebeu numa conta bancária pessoal, no banco Edmond de Rothschild, duas transferências, no total de €3,15 milhões. Vinham de empresas do Luxemburgo geridas pelo fundo de investimento Peninsula Capital. Segundo uma carta “estritamente confiden­cial” dos advogados do Peninsula ao banco, Sarkozy aconselhou o fundo sobre investimento na empresa ferroviá­ria italiana NTV, tendo recebido parte dos lucros auferidos.

Problema: testemunhos e documentos obtidos pelo jornal digital “Mediapart” e os seus parceiros da rede EIC (incluin­do o Expresso) põem este relato em dúvida. A investigação indica que os milhões terão sido pagos por uma empresa financiada sobretudo pelos Emirados Árabes Unidos (EAU), país do Golfo Pérsico que é tão rico quanto autoritário.