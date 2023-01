Não chega escrever que se faz “consultoria”. Presidente do Parlamento Europeu quer impor novas regras de transparência

A presidente do Parlamento Europeu (PE) está bem consciente do dano provocado pelo escândalo de corrupção “Catargate” à reputação da instituição que dirige. “Temos de recuperar a confiança, uma confiança que nos levou 20 anos a construir e acabou destruída em poucos dias”, disse Roberta Metsola numa entrevista a vários meios de comunicação internacionais.

É clara a referência ao caso da agora ex-vice-presidente do Parlamento Europeu, Eva Kaili, acusada pela justiça belga de ter recebido dinheiro do Catar para influenciar as instituições europeias a beneficiar aquele país do golfo. “Estamos a analisar tudo”, disse Metsola à Euronews na tarde de quinta-feira. “As viagens aprovadas, as viagens não declaradas, o processo de apresentação de adendas, a cronologia das aprovações, a forma como as resoluções são negociadas.”

Menos de um mês depois do maior escândalo de sempre no Parlamento Europeu, e com organizações como a Transparência Internacional a acusarem a instituição de “insuficientes regras para a promoção da transparência”, Metsola apresentou, quinta-feira e em reunião à porta fechada com os chefes dos nove grupos políticos do PE, um caderno de encargos para que este tipo de ligações obscuras deixe de ser se não possível, pelo menos menos apetecível. O plano tem 14 pontos, segundo jornais que tiveram acesso ao documento.

“Um primeiro conjunto de propostas”

“Vamos fortalecer a integridade, independência e responsabilidade no PE. O nosso objetivo é avançar rapidamente. Essas reformas imediatas são os primeiros passos para reconstruir a confiança na tomada de decisões europeia e o lançamento de uma reforma mais ampla do PE”, disse Metsola após a reunião, em conferência de imprensa.

Na rede social Twitter, ressalvou que o plano é apenas “um primeiro conjunto de propostas” com vista a “reformar, restabelecer e reafirmar o PE como instituição moderna e aberta”.

O jornal digital “Político”, que, na versão europeia, acompanha sobretudo assuntos de Bruxelas, teve acesso ao documento, que ainda será afinado. De momento, está em cima da mesa a possibilidade de impedir eurodeputados de exercerem atividades de lóbi por um período de dois anos após o fim do mandato.

Este ponto vem no seguimento da prisão de Pier Antonio Panzeri, ex-eurodeputado do grupo Socialistas e Democratas, por terem sido encontrados indícios de participação em esquemas de corrupção com o Catar mas também com Marrocos. Panzeri já saíra do PE quando tudo se passou e, mesmo assim, o seu acesso aos corredores de Bruxelas e Estrasburgo permaneceu intocado, outro ponto que Metsola diz querer mudar.

Se o plano da presidente for aprovado, antigos eurodeputados terão de pedir cartão de acesso às instalações de cada vez que decidiam visitar dependências do PE.

Algumas medidas vão ser difíceis de implantar

Outras propostas obrigarão qualquer eurodeputado a declarar todas as pessoas com quem se reunir, e também deve ficar proibida a formação de grupos de amizade não-oficiais de deputados com países fora do espaço europeu. Os eurodeputados vão ter de entregar aos serviços do Parlamento uma lista de todas as suas fontes de rendimento além do ordenado referente ao cargo.

As propostas têm de receber ainda o aval do PE e, enquanto algumas são simples de implantar, outras adivinham-se mais complexas, por exemplo a obrigatoriedade de cada eurodeputado desvendar todas as suas fontes de rendimento. Não chega escrever “consultoria”, como disse outra fonte ao site “Euractive”.

É dos pontos centrais, mas dos mais sensíveis. As fontes do “Politico” dizem que o plano pode não conseguir impedir “100% dos casos”, mas vai pôr “alguma areia na engrenagem” da corrupção.

Outra alínea destacada por Metsola na reunião é a necessidade de forçar qualquer eurodeputado, assistente ou funcionário público a revelar as pessoas com quem se encontra para discutir o trabalho legislativo em andamento, sejam essas reuniões realizadas dentro ou fora das instalações dos parlamentos, o de Bruxelas e o de Estrasburgo.

É uma mudança significativa porque, de momento, só relatores das posições do parlamento ou presidentes de comités estão obrigados a estes procedimentos. A partir de agora, todos os eurodeputados e os seus assessores terão de fazer o mesmo.

anadolu agency

Com o lóbi na mira

Sob este esquema, os serviços da UE vão realizar verificações aleatórias em grupos que se inscreveram no registo de transparência. Qualquer pessoa que represente países não pertencentes à UE também terá que ser incluída no registo de transparência para poder fazer lóbi.

A atividade de lóbi é autorizada e acontece na maioria dos centros de decisão do mundo, com mais ou menos restrições, mas se os encontros destas pessoas, que atuam junto dos eurodeputados a mando de empresas, estados ou organizações não-governamentais, não forem pelo menos públicos, é muito difícil saber se algum dos legisladores aceitou ou se lhe foi proposto qualquer contrapartida monetária ou de outra ordem para influenciar o parlamento a votar de determinada forma.

anadolu agency

O escândalo ‘Catargate’ é precisamente sobre isso. Um país terá alegadamente pago milhares de euros a membros da máquina europeia para que essas pessoas usassem a sua influência em benefício desse país. Um regime de liberalização de vistos para os cidadãos do Catar está congelado por ainda não ser certo que a decisão de reduzir as restrições de entrada na UE não tenha sido uma das “encomendas” feitas à ex-vice-presidente Kaili.

Uma série de buscas em residências e escritórios de políticos, lobistas e assistentes parlamentares resultou na apreensão de cerca de €1,5 milhões em dinheiro. Cerca de € 600 mil foram encontrados na casa de Panzeri, €150 mil no apartamento de Kaili e €750 mil no quarto de hotel do pai da ex-vice-presidente.

Os “novos” prevaricadores que sejam encontrados ao abrigo destas novas regras vão estar sujeitos a mais sanções e os detalhes desses castigos vão estar apresentados, de forma mais clara, no site do PE, para permitir que os eleitores exijam maior responsabilização aos seus eurodeputados.