Demite-se ao fim de ano e meio o deputado cujos abusos sexuais ajudaram a derrubar Boris Johnson

O deputado conservador britânico Chris Pincher vai demitir-se da Câmara dos Comuns, na sequência de acusações de abusos sexuais. O anúncio chegou pela pena do próprio, esta quinta-feira, num comunicado. Haverá, pois, eleições intercalares no círculo de Tamworth, no centro de Inglaterra, que Pincher representava desde 2010.

A decisão surge dias depois de o demissionário ter perdido um recurso contra a suspensão de oito semanas decretada pela Comissão de Ética do Parlamento, que validou as acusações. Em causa estão apalpões a homens num clube privado, no verão de 2022. A revelação dos mesmos, seguida de relatos de vários episódios semelhantes, acelerou a queda do antigo primeiro-ministro Boris Johnson, em julho do ano passado.

O chefe do Governo nomeara Pincher para vice-chefe da bancada parlamentar apesar de estar a par destas e de outras alegações, pelo menos desde 2017. Ao saber-se isto, dezenas de membros do seu Executivo apresentaram a demissão e, ao fim de horas de resistência, Johnson atirou a toalha. Sinal da voragem da política do Reino Unido, o próprio ex-primeiro-ministro já perdeu o lugar de deputado por ter mentido ao Parlamento sobre o escândalo das festas em Downing Street durante a pandemia; e a sua sucessora à frente do Governo, Liz Truss, durou apenas mês e meio no cargo, dando lugar a Sunak.

Fugir à destituição por petição popular

Pincher recorda no comunicado que “já tinha dito que não concorreria às próximas eleições legislativas” e explica que sai “na sequência da decisão do Painel de Peritos Independentes”, que desestimou o seu recurso. “Quis falar com a equipa do meu gabinete e com a minha família. Não quero que os meus eleitores fiquem sujeitos a mais incerteza e, por conseguinte, iniciei o processo de demissão, deixando a Câmara dos Comuns”, escreve Pincher, que não fará mais comentários sobre o assunto senão que “Tamworth é um lugar maravilhoso”.