Morreu uma das crianças atingidas por automóvel em escola de Londres. Há oito feridos

A Polícia Metropolitana de Londres confirmou, ao início da tarde, que uma das crianças vítimas deste atropelamento não resistiu aos ferimentos e que ao volante do Land Rover estava uma mulher de cerca de 40 anos, que foi detida logo após o acidente.

Sete crianças e dois adultos ficaram feridos hoje na sequência de um acidente com um automóvel numa escola primária em Londres, mas a polícia descartou a hipótese de terrorismo. Uma das crianças atingidas não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.

"Não estamos a tratar este incidente como estando relacionado com terrorismo. Está a decorrer uma investigação para compreender todas as circunstâncias do que aconteceu", adiantou ainda polícia numa atualização feita na rede social Twitter.

A Polícia Metropolitana de Londres tinha comunicado antes que tinha sido chamada às 09h45 na sequência de uma "colisão grave" numa escola primária num edifício de uma escola primária em Wimbledon, no sudoeste de Londres.

Para o local também foram enviadas ambulância, incluindo um helicóptero, e vários veículos dos bombeiros.