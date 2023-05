Governo britânico demarca-se da visita de Liz Truss a Taiwan

O governo britânico dissociou-se abertamente esta quinta-feira da viagem que a ex-primeira-ministra e atual deputada conservadora Liz Truss planeia fazer a Taiwan na próxima semana e que despertou os receios de Pequim. "Como deputada que não faz parte do Governo e como cidadã privada, Liz Truss é livre de viajar para onde quiser. Não estamos envolvidos nisso", disse um porta-voz do Executivo em declarações à comunicação social internacional.

O porta-voz enfatizou que a posição de Londres em relação a Taiwan "não mudou" e que o Reino Unido "continua a desfrutar de uma relação próspera e não oficial nos laços culturais, comerciais e outros" com a ilha. O Reino Unido não tem relações diplomáticas com Taiwan, nem reconhece oficialmente o seu governo.

Truss considerou hoje que deve ser feito "tudo o que for possível" para apoiar o governo democraticamente eleito de Taiwan, antes da sua visita a Taipei na próxima semana. "Neste momento, estou feliz em visitar Taipei na próxima semana. Agradeço ao Ministério de Relações Exteriores de Taiwan pelo convite e gostaria de tê-lo aceitado antes", disse a parlamentar no Twitter.

O gabinete da deputada confirmou hoje à EFE que Truss deverá reunir-se com membros do Governo de Taiwan, incluindo o presidente, Tasi Ing-wen. Está previsto que Truss faça um discurso na chamada Prospect Foundation sob o título "Taiwan: Leading Freedom and Democracy".

Os "falcões" conservadores da política externa têm criticado abertamente o que consideram uma postura apaziguadora do primeiro-ministro Rishi Sunak em relação a Pequim.