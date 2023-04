Marido da ex-governante escocesa Nicola Sturgeon detido pela polícia

Peter Murrell, marido da ex-primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon há 13 anos, foi detido esta quarta-feira no âmbito de uma investigação sobre as finanças do Partido Nacional Escocês (SNP), avançam a BBC e outros meios de comunicação social britânicos.

Murrell, de 58 anos e também ele ex-dirigente do SNP (que Sturgeon chefiou entre 2014 e o mês passado), foi interrogado pela polícia na sequência de buscas em várias moradas, incluindo a residência do casal em Glasgow e a sede do partido em Edimburgo. O marido da antiga governante foi diretor executivo do partido, tendo-se demitido pouco depois de Sturgeon ter anunciado que abandonava a chefia do SNP. Murrell saiu após ter assumido responsabilidade por uma informação errada sobre o número de militantes do SNP, que perdeu 30 mil num ano.

A BBC dá conta de dez agentes fardados à porta de casa de Sturgeon e Murrell, além de um veículo, uma tenda policial e fitas a limitar o acssso, já exibidas em imagens publicadas por meios de comunicação britânicos. Também se viram carros da polícia perto da sede do independentista SNP.

A polícia escocesa não divulgou a identidade do detido, mas confirmou em comunicado que um homem de 58 anos foi preso esta manhã na Escócia e está detido numa esquadra de polícia. “Os agentes estão também a fazer buscas em vários endereços incluídas na investigação”, acrescentou a força policial.

Transparência em causa

O sucessor de Sturgeon é Humza Yousaf, vencedor da eleição interna concluída a 27 de março. Na semana passada tomou posse como chefe do Executivo escocês. O facto de o diretor executivo do SNP ser marido da então líder foi motivo de críticas durante a campanha e levantou rumores sobre irregularidades e desvio de fundos.

A candidata que ficou em terceiro lugar na eleição para chefiar o SNP, Ash Regan, considerou “inaceitável ter o marido da líder do partido como o diretor executivo”. A segunda classificada, Kate Forbes, referiu que “as decisões dentro do SNP eram tomadas por muito poucas pessoas”.

Um porta-voz do SNP assegurou que o partido está a colaborar com a investigação, mas não quis comentar a detenção de Murrell. Adiantou que “sábado, numa reunião do comité executivo do SNP, ficou acordado levar a cabo uma análise da governança e transparência, a realizar nas próximas semanas”.