Carlos III é o primeiro monarca britânico a falar no Bundestag. Fez piadas e usou a Ucrânia como exemplo da nova era de união na Europa

Carlos III tornou-se esta quinta-feira o primeiro monarca britânico a discursar no Bundestag, o Parlamento alemão. Falou na língua do local que o recebeu, passando ao inglês apenas para contar piadas, que funcionam sempre melhor no idioma em que foram pensadas.

Espirituoso, irónico em certas partes do discurso, como é próprio de um verdadeiro britânico, a visita de Carlos III está a ser considerada um sucesso pela imprensa da especialidade, porque, até ver, não há notícia de qualquer gafe.

São muitas as ocasiões entre o embaraçoso e o engraçado no currículo do chefe de Estado do Reino Unido. Carlos já se esqueceu, por exemplo, de cumprimentar Mike Pence, ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Mais recentemente, já no trono, houve outro momento polémico e nada engraçado. Numa cerimónia na Irlanda do Norte, faz cara zangada para um empregado retirar uma caneta, um tinteiro e outros objetos de cima de uma mesa que ia usar para assinar documentos.

Desta vez, na Alemanha, parece ter corrido tudo bem. Visitas como a que leva Carlos àquele país até sexta-feira são provas de fogo para o seu soft power e, por isso, também têm peso político.

Governo é quem manda

As viagens dos monarcas britânicos não são organizadas pela família real, sim pelo Governo do Reino Unido. Ser palco de uma viagem oficial tem importância. Quando se poderia esperar um país da Commonwealth como primeiro destino de quem reina há pouco mais de seis meses, acabou por ser a Alemanha, um dos ventrículos do coração da União Europeia, a receber Carlos e a mulher, Camila.

Estava previsto que a primeira viagem fosse a França, outra cavidade importante da máquina europeia. Os protestos que têm tomado as ruas de cidades como Paris e Bordéus, duas paragens previstas no itinerário do rei, forçaram o adiamento, a pedido do Executivo francês.