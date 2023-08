“Passos tímidos”, “compassiva com atropelos dos direitos humanos” e a “caminho da irrelevância”: que futuro para a CPLP?

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa voltou a ser notícia à boleia da 14ª conferência de chefes de Estado e de Governo, que decorreu este domingo em São Tomé sob o lema “Juventude e Sustentabilidade na CPLP”. A promoção da mobilidade dos jovens no espaço lusófono foi uma das principais decisões aprovadas pelos nove Estados-membros. Mas a organização com 27 anos voltou a dar sinais de “passividade”, de estar a “caminho da irrelevância” e de um desconforto surdo com a Guiné Equatorial, membro de pleno direito há quase uma década.