Delegação de Israel participa em reunião da UNESCO na Arábia Saudita

Uma delegação israelita participou hoje em Riade numa reunião da UNESCO, na primeira visita pública de representantes do Estado de Israel à Arábia Saudita, numa altura em que se especula sobre a normalização de relações entre os dois países.

A Arábia Saudita não reconhece Israel e não subscreveu os Acordos Abraham, em 2020, negociados pelos Estados Unidos, que permitiram ao Estado israelita normalizar as relações com dois dos vizinhos do reino saudita: os Emirados Árabes Unidos e o Barém.

"Estamos satisfeitos por estarmos aqui. É um bom primeiro passo", disse à Agência France Presse (AFP) um funcionário israelita que pediu o anonimato.

"Agradecemos à UNESCO e às autoridades sauditas", acrescentou a mesma fonte.

Um correspondente da AFP viu os membros da delegação israelita sentados hoje na sala de reuniões, em Riade.

Na mesa, frente aos representantes uma placa indicava: "Israel".

A reunião alargada do Comité do Património Mundial da UNESCO está atualmente a decorrer na Arábia Saudita.

Riade tem afirmado reiteradamente que mantém a posição da Liga Árabe de não estabelecer laços oficiais com Israel enquanto o conflito com os palestinianos não for resolvido.

Nos últimos meses, Riade e Washington discutiram as condições estabelecidas pela Arábia Saudita para avançar no sentido da normalização de relações, incluindo garantias de segurança e assistência para um programa nuclear civil com capacidade de enriquecimento de urânio.

A Arábia Saudita precisa de garantias para saber se os israelitas "estão a trabalhar para alcançar progressos 'tangíveis' na resolução do conflito israelo-palestiniano", disse à AFP, em agosto, Hesham Alghannam, analista saudita da Universidade Árabe Nayef de Ciências da Segurança, em Riade.

Apesar da ausência de relações, em julho de 2022, Riade anunciou que abriria o espaço aéreo a "todas as transportadoras", incluindo às empresas de aviação israelitas.

Na altura, o reino saudita negou que a medida fosse um sinal para o processo de normalização.

Em agosto, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, agradeceu às autoridades sauditas a "atitude calorosa" para com os passageiros israelitas, depois de um avião que se deslocava das Seychelles para Telavive ter sido obrigado a aterrar em Jeddah, no oeste da Arábia Saudita.

Entretanto, uma cimeira no Cairo entre o Presidente do Egito Abdel Fattah al-Sissi, o rei da Jordânia Abdullah II e o presidente palestiniano Mahmoud Abbas "discutiu os esforços norte-americanos para normalizar as relações entre a Arábia Saudita e Israel".

O Egito e a Jordânia, os primeiros países árabes a assinarem um tratado de paz com Israel, em 1979 e 1994, respetivamente, são os principais aliados regionais de Riade.