Hamas condena à morte 7 palestinianos acusados de colaboração com Israel

Um tribunal do movimento islâmico palestiniano Hamas condenou este domingo à morte sete palestinianos acusados de colaborar com Israel e condenou outros sete a prisão perpétua em regime de trabalhos forçados. Hamas acusa os 14 homens, que têm entre 31 e 62 anos, de dar informações às forças de segurança israelitas sobre membros de grupos armados e a localização de túneis e armamento na Faixa de Gaza, informou o Ministério do Interior do Hamas na sua página na Internet.

De acordo com a lei palestiniana, todas as condenações à morte devem ser aprovadas pelo presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas. Contudo, desde que o Hamas controla Gaza, desde 2007, o movimento islâmico governa sem coordenação com a Autoridade Palestiniana, que está na Cijordânia.

Já em abril, o Hamas condenou seis homens por colaboração com Israel, incluindo dois à morte, um por fuzilamento e outro por enforcamento, e quatro a prisão perpétua com trabalhos forçados. Em 2022, o Hamas condenou pelo menos 17 pessoas à morte. Em setembro de 2022, as Nações Unidas condenaram a execução de cinco palestinianos.

O movimento islâmico Hamas assumiu o controlo de Gaza em 2007. Desde então, Israel impôs um bloqueio ao empobrecido território de 2,3 milhões de habitantes.