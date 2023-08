Libaneses denunciam obstrução à justiça após três anos da explosão no porto de Beirute

Centenas de libaneses denunciaram esta sexta-feira a obstrução da justiça ao assinalarem o terceiro aniversário da mortífera explosão no porto de Beirute, acusando a classe política de criar obstáculos à investigação da tragédia.

A gigantesca explosão de 4 de agosto de 2020, que as autoridades libanesas têm atribuído oficiosamente a um incêndio num depósito no porto onde se encontravam armazenadas cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amónio, provocou mais de 220 mortos e cerca de 6.500 feridos, deixou mais de 300.000 pessoas desalojadas e ainda mais de duas dezenas de desaparecidos.

As causas exatas da explosão, uma das maiores não nucleares da história, e que devastou bairros inteiros da capital, ainda são desconhecidas, assim como a identidade dos responsáveis.

A pedido do coletivo das famílias das vítimas, que há três anos luta incansavelmente para exigir justiça, os manifestantes marcharam até ao porto, onde guardaram um minuto de silêncio às 18h07 locais, hora exata da explosão. "Não esqueceremos o sangue dos mártires", gritavam os manifestantes, alguns vestidos de preto, segurando uma enorme bandeira libanesa manchada de tinta vermelha e com fotografias das vítimas.

A explosão foi causada por um incêndio num armazém onde toneladas de nitrato de amónio estavam a ser armazenadas sem precaução, apesar dos repetidos avisos dos altos funcionários.

Um carro de bombeiros, com fotografias dos dez bombeiros mortos a tentar controlar o incêndio, liderou a marcha. "A investigação da explosão está a ser dificultada pelas autoridades políticas e por alguns juízes que as apoiam", afirmou Cécile Roukoz, uma das advogadas que representa as famílias das vítimas, que perdeu o irmão na explosão.

Mireille Khoury, que perdeu o filho de 15 anos, apelou a "um inquérito independente e imparcial no âmbito da ONU", que as autoridades libanesas recusam. "Já passaram três anos e ainda não fizemos o luto. Continuaremos a exigir justiça até ao nosso último suspiro", disse, por seu lado, Paul Naggear, que perdeu a filha de três anos na explosão.

O primeiro juiz encarregado da investigação em 2020 foi obrigado a abandonar o processo depois de acusar o antigo primeiro-ministro, Hassan Diab, e três antigos ministros.

O seu sucessor, Tarek Bitar, concentrou-se nos políticos, mas o Parlamento recusou-se a levantar a imunidade dos deputados acusados, o Ministério do Interior opôs-se ao interrogatório de oficiais superiores e as forças de segurança não tiveram ordem para executar os mandados de captura. Bitar foi também obrigado a suspender a investigação durante 13 meses, devido a dezenas de ações judiciais intentadas contra ele por políticos e a pressões intensas.

No entanto, em janeiro deste ano, para surpresa geral, retomou o seu trabalho, acabando por ser processado por insubordinação pelo Ministério Público, depois de ter acusado várias personalidades de alto nível, facto inédito na história do Líbano.

O procurador ordenou também a libertação das 17 pessoas detidas sem julgamento desde a explosão. Embora Bitar não se tenha deslocado ao tribunal há meses, a sua investigação continua e está determinado a apresentar as acusações, garantiu à agência noticiosa France-Presse (AFP) um jurista que pediu o anonimato por razões de segurança. "Estamos convencidos de que vamos chegar à verdade", disse à AFP Rima Zahed, que perdeu o irmão, denunciando a cultura de impunidade que grassa no país.

Também esta sexta-feira, o Presidente francês, Emmanuel Macron, que visitou Beirute no dia seguinte à explosão, garantiu o apoio aos libaneses, cujo país se encontra num caos económico e político. O Departamento de Estado norte-americano considerou igualmente "inaceitável" a "falta de progressos" na investigação, sublinhando "a necessidade de uma reforma judicial".

Na quinta-feira, 300 organizações não-governamentais, incluindo a Human Rights Watch (HRW) e a Amnistia Internacional, assim como familiares das vítimas, renovaram o apelo a uma comissão internacional de inquérito.

"É necessária uma ação internacional para quebrar a cultura de impunidade no Líbano", afirmou Ramzi Kaiss, dirigente da Human Rights Watch. "As autoridades utilizaram todos os meios à sua disposição para minar e obstruir descaradamente a investigação, a fim de evitar a responsabilização", afirmou, por seu lado, Aya Majzoub, diretora regional adjunta da Amnistia Internacional.