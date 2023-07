Milhares de israelitas paralisam estradas em apoio a chefe da polícia deposto

Milhares de manifestantes israelitas bloquearam esta noite a principal estrada de Telavive e as principais estradas e cruzamentos do país em protesto contra a renúncia forçada do popular chefe de polícia da cidade.

Ami Eshed anunciou quarta-feira que estava a deixar a polícia israelita por pressão política.

O chefe da polícia teve regulares conflitos com o ministro da segurança nacional do país, Itamar Ben-Gvir, por este exigir que a polícia adotasse uma postura mais dura contra os protestos antigovernamentais, que duram há meses.

"Estou a pagar um preço pessoal intoleravelmente alto pela minha escolha de evitar uma guerra civil", disse Ami Eshed.

Milhares de pessoas bloquearam a estrada de Ayalon, muitos segurando bandeiras israelitas azuis e brancas, buzinando, dançando na rua e acendendo fogueiras.

A polícia, alguns montados a cavalo, tentou afastar a multidão, chegando a usar um canhão de água, segundo a Associated Press.

Num noticiário ao vivo, um motorista dirigiu o carro em direção a uma multidão de manifestantes, atingindo um homem, e acabou preso.

Dezenas de milhares de israelitas têm saído às ruas desde que o novo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou, em janeiro, planos para reformar o sistema judicial do país.

Netanyahu, cujo julgamento por corrupção se arrasta há quase três anos, e os aliados do seu governo religioso nacionalista dizem que a reforma é necessária para controlar uma justiça excessivamente intervencionista e restaurar o poder aos eleitos.

Os críticos dizem que o plano levaria o país à ditadura ao concentrar o poder nas mãos de Netanyahu e aliados.

Netanyahu suspendeu a reforma em março, depois de protestos em massa quando tentou demitir o ministro da Defesa por contestar o plano.

Mas as negociações com a oposição política fracassaram em junho, e os aliados de Netanyahu avançaram novamente com o plano.