Sete israelitas feridos por condutor em Telavive após ataque na Cisjordânia

Um homem atropelou e feriu hoje sete pessoas em Telavive, após o Exército israelita ter realizado uma operação em grande escala que matou 10 palestinianos em Jenin, no norte da Cisjordânia.

A polícia de Israel disse ter recebido relatos de "um carro que atacou vários civis" no norte de Telavive, acrescentando que as forças de segurança mataram o agressor, com quem se envolveram numa troca de tiros.

As autoridades sanitárias reportaram o transporte de cinco feridos para hospitais, enquanto a polícia relatou sete feridos.

Em Jenin, as lojas permanecem hoje encerradas, enquanto 'drones' sobrevoavam a cidade, no segundo dia de uma operação que mobilizou centenas de soldados, a maior manobra militar israelita na Cisjordânia em vários anos.

O Exército israelita anunciou que destruiu um poço subterrâneo usado para armazenar explosivos em Jenin e os soldados localizaram e desmantelaram duas salas operacionais que Israel considera serem pertença de organizações terroristas.

O norte da Cisjordânia ocupada tem sido palco de uma onda de ataques contra israelitas, assim como de ações de violência anti-palestiniana por parte de colonos judeus.

De acordo com o Ministério da Saúde palestiniano, 10 palestinos foram mortos e 100 foram feridos, 20 dos quais em estado grave.

Os confrontos dos últimos dias provocaram, na segunda-feira, o êxodo de cerca de 3.000 habitantes do campo de Jenin, onde vivem cerca de 18.000 palestinianos.

Em junho, sete pessoas foram mortas num ataque israelita ao campo de Jenin e, pouco depois, quatro israelitas foram mortos a tiros por dois palestinianos perto do colonato judeu de Eli, no norte da Cisjordânia.