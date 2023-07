Hamas louva atropelamento em Telavive que fez (pelo menos) oito feridos

O atropelamento intencional é considerado um atentado para os israelitas, e um “ataque heroico” para o Hamas, de acordo o seu porta-voz, Hassem Qazem que classificou o ataque como "a primeira resposta aos crimes da ocupação".

Há registo de oito feridos, de acordo com o jornal “The Jerusalem Post”, mas inicialmente houve discrepâncias no número de vítimas, com as autoridades de saúde a reportar o transporte de cinco feridos para hospitais, enquanto a polícia relatou sete feridos.

Esta segunda-feira, uma operação militar israelita gerou um episódio de violência entre israelitas e palestinianos teve como epicentro o campo de refugiados de Jenin, no território palestiniano ocupado da Cisjordânia.