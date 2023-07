Hamas louva atropelamento em Telavive que fez (pelo menos) nove feridos

O atropelamento intencional é considerado um atentado para os israelitas, e um “ataque heroico” para o Hamas, de acordo com o seu porta-voz, Hassem Qazem que classificou o ataque como "a primeira resposta aos crimes da ocupação".

Há registo de nove feridos, de acordo com o jornal “The Jerusalem Post, mas inicialmente houve discrepâncias no número de vítimas, com as autoridades de saúde a reportar o transporte de cinco feridos para hospitais, enquanto a polícia relatou sete feridos.

As autoridades israelitas dizem que o suspeito do atropelamento “foi neutralizado”. De acordo com o site da Aljazeera, “um médico que o examinou no local disse à rádio Kan de Israel que [o condutor suspeito] foi morto a tiro”.