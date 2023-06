Chefe da diplomacia saudita visita capital do Irão após reatamento de laços diplomáticos

O chefe da diplomacia saudita chegou este sábado a Teerão para uma visita oficial, três meses depois de o Irão e a Arábia Saudita terem concordado em normalizar as relações após uma rutura de sete anos.

Faisal bin Farhan vai encontrar-se com o homólogo iraniano, Hosein Amir Abdolahian, e com o Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, segundo a comunicação social iraniana, citada pela agência espanhola EFE.

O ministro saudita transmitirá a Raisi uma mensagem do rei Salman bin Abdulaziz al Saud da Arábia Saudita, informaram os meios de comunicação social iranianos.

O diplomata saudita irá também analisar os trabalhos de reabertura da embaixada e consulado da Arábia Saudita em solo iraniano, cujos funcionários ficarão, para já, instalados num hotel em Teerão, segundo as mesmas fontes.

O Irão e a Arábia Saudita, países rivais que lideram o Islão sunita e xiita no Médio Oriente, chegaram a um acordo, em março, para normalizar as relações que tinham cortado em 2016.

O acordo foi mediado pela República Popular da China.

Como parte do acordo, o Irão reabriu a embaixada em Riade e o consulado geral na cidade de Jidá no início de junho.

A Arábia Saudita ainda não reabriu os escritórios diplomáticos em solo iraniano devido a razões técnicas.

Riade cortou as relações diplomáticas com Teerão na sequência de ataques às suas representações diplomáticas no Irão, motivados pela execução de um clérigo xiita pelo reino árabe.

O acordo para o restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países abriu caminho para a readmissão da Síria na Liga Árabe, após 12 anos de suspensão.

Também permitiu conversações entre o Irão e o Egito para normalizar as relações e negociações de paz no Iémen.

Teerão e Riade pretendem criar uma nova aliança com outros países da região para “garantir a segurança regional” no norte do Oceano Índico, disseram hoje fontes iranianas.

A aliança poderá juntar Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Iraque, Índia, Paquistão, Omã e Irão, segundo as fontes citadas pela EFE.

O Irão e a Arábia Saudita disputam há anos a hegemonia regional e apoiam lados rivais em conflitos na região, como a longa guerra no Iémen.