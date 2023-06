Empresa israelita desenvolve sistema de defesa antimísseis hipersónico

A empresa israelita Rafael está a desenvolver há três anos um sistema de defesa antimísseis hipersónico, o primeiro do género, divulgou esta quarta-feira a construtora de equipamentos de defesa.

O míssil intercetor Sky Sonic neutraliza eficazmente mísseis hipersónicos - que viajam a velocidades mais do que cinco vezes superiores à velocidade do som - e será exibido pela primeira vez no próximo Paris Air Show na próxima semana, destacou a empresa aos órgãos de comunicação social israelitas.

Embora os primeiros testes estejam planeados para um futuro próximo, não se sabe quando o míssil estará pronto para uma utilização em situação real, noticiou a agência Efe.

Este anúncio surgiu depois do Irão, que Israel considera o seu maior inimigo, ter referido no início deste mês que tinha desenvolvido um novo míssil hipersónico.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, sublinhou na terça-feira que "mais de 90% dos problemas de segurança de Israel" são provenientes do Irão, reiterando a sua rejeição a qualquer acordo nuclear com a república islâmica.

Irão e Israel travam uma guerra secreta que inclui ciberataques, alegados assassinatos de cientistas nucleares iranianos e sabotagem de navios, embora nenhum dos países reconheça publicamente as suas ações.

Além disso, Israel considera que outras potências regionais, como o regime sírio de Bashar al-Assad, a milícia libanesa xiita Hezbollah, os grupos palestinianos Hamas ou Jihad Islâmica, ou milícias pró-iranianas na Síria e no Iraque, atuam como satélites do Irão na região, com o objetivo de destruir o país judeu.

Rafael é considerado um dos principais fornecedores militares de Israel, tendo ajudado a desenvolver alguns dos principais sistemas de defesa do país, incluindo o sistema de defesa aérea de curto alcance Iron Dome e o míssil guiado de precisão Spike.

Esta empresa de defesa também ajudou a desenvolver o sistema de defesa aérea de médio alcance David Sling, que o Exército israelita estreou em maio durante a última escalada entre Israel e Gaza.

Rafael também está a desenvolver um sistema de intercetação a laser de alta potência, apelidado de Iron Beam, que pode mudar o equilíbrio na batalha contra ataques de projéteis.

Israel, um dos principais produtores de armas do mundo, anunciou esta quarta-feira um recorde de exportações de defesa em 2022, que ultrapassou os 12,5 mil milhões de dólares (cerca de 11,5 mil milhões de euros), sendo as regiões Ásia-Pacífico e Europa os principais compradores.