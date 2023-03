Seis palestinianos mortos em operação israelita na Cisjordânia

Pelo menos seis palestinianos foram mortos esta terça-feira durante uma nova operação militar do Exército israelita no campo de refugiados de Jenin, uma das principais áreas da resistência armada palestiniana no norte da Cisjordânia ocupada.

O balanço do Ministério da Saúde palestiniano foi feito na sequência de confrontos violentos entre forças israelitas e combatentes palestinianos em Jenin, durante mais de duas horas. Segundo os meios de comunicação locais, os confrontos armados eclodiram depois de as forças israelitas entrarem hoje na cidade de Jenin para uma operação de detenções.

Na segunda-feira à noite, quatro palestinianos, incluindo uma menina, ficaram feridos após serem atingidos com pedras por colonos israelitas e inalarem gás lacrimogéneo, na cidade palestiniana de Huwara, avançou hoje a organização humanitária israelita Yesh Din.

A cidade de Huwara, no norte da Cisjordânia ocupada, tem sido alvo de ataques há mais de uma semana, considerados os piores em décadas. De acordo com o jornal 'online' Times of Israel, foram também registados, na segunda-feira à noite, confrontos entre residentes palestinianos e soldados israelitas.

Estes incidentes acontecem numa altura em que se regista uma grande tensão no norte da Cisjordânia, depois de um ataque, a 26 de fevereiro, no qual centenas de colonos israelitas invadiram Huwara, incendiando casas e carros e provocando a morte de um palestiniano.

Desde o início do ano, o ciclo de violência na região já provocou a morte de pelo menos 66 palestinianos e 14 israelitas. Israel assumiu o controlo da Cisjordânia em 1967 e, desde então, mantém uma ocupação militar naquele território.

Por sua vez, palestinianos e organizações de direitos humanos, como a Amnistia Internacional ou a Betselem israelita, consideram que as autoridades de Israel aplicam discriminação racial contra a população palestiniana e acusam o país de ter criado uma espécie de 'apartheid'.