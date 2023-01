Pelo menos três pessoas morreram e mais de 400 outras ficaram feridas num terramoto de 5,9 de magnitude na escala de Richter que atingiu o norte do Irão, noticiaram hoje os 'media' iranianos.

O sismo ocorreu perto da cidade de Khoy, perto da fronteira com a Turquia, de acordo com o Centro Sismológico do Irão, que faz parte da Universidade de Teerão.

Até agora, as autoridades registaram três mortos e 447 feridos, informou o jornal Tehran Times.