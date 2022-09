Isabel II. Portugal está luto nacional durante três dias: o que muda nas nossas vidas? Nada

O país está de luto nacional . O que se pode e não se pode fazer durante três dias?

O Governo decretou três dias de luto nacional, a decorrer deste domingo e até terça-feira. O tributo à Rainha Isabel II é justificado por o Reino Unido ser o mais antigo aliado de Portugal e pelo facto de a monarca ter "marcado profundamente a segunda metade do século XX". Na vida do cidadão comum nada muda, a nível institucional a homenagem é assinalada com a Bandeira Nacional, símbolo da Pátria, colocada a meia haste nos edifícios públicos, tal como qualquer outra bandeira que seja desfraldada durante o período de nojo