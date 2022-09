Carlos III admite "peso da História" no primeiro discurso no parlamento

O Rei Carlos III de Inglaterra assumiu perante os deputados do Reino Unido “o peso da História” durante o seu primeiro discurso no parlamento britânico enquanto chefe de Estado.

Carlos III dirigiu-se esta segunda-feira manhã ao parlamento britânico como novo rei, depois de receber condolências das duas câmaras que compõem o órgão pela morte da sua mãe, a Rainha Isabel II.

“Neste momento em que estou diante de vocês, não posso deixar de sentir o peso da História que nos cerca e nos lembra das vitais tradições parlamentares às quais os deputados das duas câmaras [dos Lordes e dos Comuns] se dedicam com tanta dedicação pessoal para o bem de todos nós”, afirmou Carlos III, de 73 anos, num curto discurso que foi seguido do hino britânico.

Depois do curto discurso, o Rei britânico saiu do parlamento para ir a uma base da força aérea britânica, onde embarcará num avião para viajar para a Escócia.

A proclamação do Rei Carlos III como monarca do Reino Unido foi oficializada no fim de semana a leitura do edital, toque de trombetas e salvas de canhão.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou. Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume, aos 73 anos, as funções como Carlos III.