Netflix suspendeu filmagens da nova temporada de “The Crown”

A Netflix suspendeu temporariamente as filmagens da sexta temporada da série “The Crown”, após a morte da rainha Isabel II, anunciou sexta-feira a plataforma de ‘streaming’.

A série de sucesso retrata a vida da rainha Isabel II diante a desproporcional tarefa de administrar a monarquia mais famosa do mundo por várias décadas, encenando escândalos, crises políticas e o relacionamento que tinha com o marido Filipe.

A sexta temporada está atualmente em filmagens. "Como sinal de respeito, as filmagens da série “The Crown” foram suspensas hoje", referiu um porta-voz da Netflix à agência France-Presse (AFP). As filmagens também serão suspensas no dia do funeral” da rainha Isabel II, acrescentou a mesma fonte.

Esta semana, muitos dos responsáveis da plataforma de ‘streaming’ estão a participar no Festival Internacional de Cinema de Toronto. A série várias vezes vencedora do Emmy, o equivalente ao Óscar da televisão norte-americana, estreou a sua primeira temporada com o casamento de Isabel II com o príncipe Filipe, em 1947.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.