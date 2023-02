Eterno abandono: esta é a vida debaixo do solo de quem não fugiu de Donetsk

Foi preciso Andryi levantar a voz para que a mãe e a avó começassem a preparar as coisas para a eventualidade de terem de passar algumas noites no abrigo antiaéreo do prédio velho onde sempre viveram, na pequena cidade de Lyman, distrito de Donetsk, no leste eternamente exposto da Ucrânia. A primavera já ia longa, a lama havia secado o suficiente para permitir um avanço mais consistente da artilharia russa, que disparava sobre a cidade com cada vez mais precisão e frequência. O ex-maquinista, de 39 anos, só conseguiu arrastar as duas mulheres para o refúgio a 16 de abril — e nunca mais voltaram ao seu quarto andar. Das 365 noites desta guerra, a família Dovhopoliy viveu 313 debaixo do chão.

São centenas de veículos militares de todo o tipo, seguem quase colados uns aos outros. Como um comboio. Autocarros civis em serviço especial vão cheios de homens de farda. O reforço de tropas, mantimentos e munições para a linha da frente de Bakhmut entope o trânsito na reta de 50 quilómetros que liga Izium, a última grande cidade do distrito de Kharkiv, a Sloviansk, a primeira no distrito de Donetsk.

