A guerra em carne viva: como uma viagem ao Donbas fez Kiev parecer Paris

Um ano depois, olho para a guerra como no dia em que pisei a Ucrânia. Com medo. Não falo do primeiro medo de quem chega e não sabe o que vai encontrar para além do que vê nas notícias à distância da realidade crua da guerra. Esse medo inicial é pedagógico, ajuda-nos a saber estar, e vai ficando por lá à medida que nos adaptamos. Mas há uma espécie de medo que vem connosco para casa; o medo do futuro, da paz tardia ou mesmo intangível.

