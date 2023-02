Quando ouço os nomes

Naquela manhã, no final de junho, vestimos os coletes balísticos, os capacetes e rumamos os três, eu, o Odacir e o Max, nosso condutor e intérprete, a Soledar. A viagem obrigava a passar numa das mais duras estradas do Donbas, a M03, entre Slovyansk e Bakhmut, onde vários tanques ucranianos circulavam, tendo no chão marcas de disparos de artilharia, e depois mais uns 15 quilómetros de outro caminho até ao destino.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler