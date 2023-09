“Preciso do meu marido, não de uma figura histórica”, diz primeira-dama ucraniana

A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, deu uma entrevista à BBC que foi divulgada esta terça-feira. “Isto pode ser um pouco egoísta, mas eu preciso do meu marido, não de uma figura histórica, ao meu lado”, afirma, referindo-se ao Presidente do país, Volodymyr Zelensky.

“Mas mantemo-nos fortes, temos força tanto a nível emocional como físico. E estou certa de que lidaremos com isto juntos”, acrescenta. Zelenska não vive com o marido, “a família está separada”, diz. “Temos a oportunidade de nos vermos, mas não com a frequência com que desejaríamos. O meu filho sente a falta do pai”, detalha.

Zelenska refere ainda que lhe “custa” ver que os seus filhos “não planeiam nada”, sobretudo tendo em conta a idade dos jovens. “A minha filha tem 19 anos. Eles sonham com viagens, novas sensações e emoções. Ela não tem essa oportunidade”, lamenta.

No entanto, a esposa de Zelensky assegura que o Presidente “tem realmente a energia, a força de vontade, a inspiração e a teimosia para atravessar esta guerra”. “Eu acredito nele. E apoio-o. Sei que ele tem força suficiente. Para qualquer outra pessoa que eu conheça, penso que esta situação seria muito mais difícil. Ele é realmente uma pessoa muito forte e resiliente. E é desta resiliência que todos precisamos neste momento”, adianta.

A estação britânica recorda que Zelenska se tem dedicado a ajudar os ucranianos a lidarem com o impacto psicológico da guerra, preparando-se para ser coanfitriã, com o ator e escritor Stephen Fry, de uma cimeira em Kiev focada na saúde mental e na resiliência.

“Espero verdadeiramente poder inspirar alguém, dar esperança ou conselhos a alguém, ou provar, com o meu próprio exemplo, que vivemos, trabalhamos e seguimos em frente. Ninguém pode saber o que o espera. Afinal, ninguém poderia imaginar que, no século XXI, que uma tal guerra seria desencadeada no meio da Europa, que seria tão cruel. Uma guerra sangrenta. Por isso, nunca imaginei que estaria neste papel nesta altura”, desabafa.

A primeira-dama conclui dizendo que os ucranianos têm “uma enorme esperança na vitória”, ainda que não saibam quando ela chegará. “E esta longa espera, o stress constante, tem o seu preço”.