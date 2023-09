Cuba descobre rede russa que trafica seres humanos para lutar na guerra da Ucrânia

O Ministério do Interior de Cuba anunciou ter descoberto uma “rede de tráfico de seres humanos”, com sede na Rússia, que está a recrutar cidadãos cubanos para lutar como mercenários na guerra da Ucrânia.

Em comunicado, o Ministério cubano informou estar “a trabalhar na neutralização e no desmantelamento de uma rede de tráfico de seres humanos que opera a partir da Rússia para incorporar cidadãos cubanos que vivem nesse país [Rússia], e alguns em Cuba, nas forças militares que participam em operações de guerra na Ucrânia”.

“Cuba tem uma posição histórica firme e clara contra o uso de mercenários... Cuba não faz parte da guerra na Ucrânia”, vincou a tutela, acrescentando ainda que “foram iniciados processos penais contra as pessoas envolvidas nestas atividades”, não especificando, no entanto, quem está por trás desta rede.

O anúncio do Governo cubano surge numa altura em que Moscovo está a tentar aumentar as suas forças armadas. Como afirmou esta segunda-feira Andrey Gurulev, general russo aposentado, citado pelo “The Guardian”, o Ministério da Defesa da Rússia quer recrutar mais 140 mil soldados até ao final do ano.