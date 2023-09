Ucrânia divulga vídeo de piloto russo desertor que incentiva colegas a seguirem exemplo

Os serviços secretos ucranianos revelaram a identidade do alegado piloto russo desertor que voou para a Ucrânia num helicóptero Mi-8, divulgando também declarações onde o militar convida outros russos a seguirem o seu exemplo.

Maksym Kuzminov, de 28 anos, do 319.º Regimento Separado de Helicópteros da Aviação Militar Russa, surge no documentário “Pilotos Derrotados da Rússia”, publicado no domingo à noite pela Direção de Inteligência Militar da Ucrânia, no seu canal da plataforma YouTube.

Este militar russo explicou no vídeo a sua decisão de levar o helicóptero para a Ucrânia com o desejo de não se envolver em crimes de guerra e apelou a outros pilotos russos para seguirem o seu exemplo.

Kuzminov referiu que contactou representantes da inteligência militar ucraniana, que garantiram a sua segurança, ofereceram-lhe novos documentos e uma compensação financeira, antes de prosseguir com a operação.

Este russo tomou a decisão final enquanto voava perto da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, a 9 de agosto, guiando o helicóptero através da fronteira a uma altitude extremamente baixa.

“Aparentemente, durante três ou quatro dias ninguém [na Rússia] entendeu o que aconteceu comigo”, sublinhou.

De acordo com o vídeo, Kuzminov ficou ferido após a aterragem, mas recebeu assistência médica a tempo.

Os serviços secretos ucranianos confirmaram hoje na rede social no Telegram que outros dois tripulantes morreram após se terem recusado a render.

“O que está a acontecer agora é simplesmente um genocídio do povo ucraniano, um genocídio tanto de ucranianos como de russos. A principal razão da minha decisão foi não facilitar estes crimes”, realçou Kuzminov.

A inteligência militar ucraniana sublinhou que os pilotos russos que decidirem mudar de lado receberão “garantias de acordo com a lei”, incluindo uma compensação financeira pelo equipamento militar entregue.

“Vocês não se vão arrepender de forma alguma. Terão absolutamente tudo para o resto da vida”, frisou Kuzminov no vídeo, dirigindo-se aos pilotos russos.

De acordo com o documentário, Kuzmonov forneceu “provas muito valiosas sobre as aeronaves, sistemas de comunicações e rede de campos de aviação do Exército inimigo”.

O piloto e a sua família estão atualmente na Ucrânia, informou a inteligência militar ucraniana.

“As garantias de segurança para a família do piloto foram uma parte importante da operação”, destacou ainda.

Esta operação especial, que durou meses, exigiu “máximo sigilo” porque a Rússia utiliza “medidas sem precedentes” para não permitir que os seus pilotos tenham qualquer contacto com pessoas “não verificadas”, revelou também a inteligência militar ucraniana.