Ucrânia: Kiev garante ter “provas fotográficas” de que drones russos caíram na Roménia

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que a Ucrânia pode provar, com fotografias, que os drones russos chegaram mesmo a atingir território romeno, e por isso da NATO, na madrugada desta segunda-feira. Kuleba fez estas declarações após o Ministério da Defesa da Roménia, país vizinho da Ucrânia e Estado-membro da União Europeia (UE) e da NATO, ter negado de forma "categórica" que projéteis ou drones (aparelhos aéreos não tripulados) lançados pela Rússia tenham atingido território romeno.

"Temos provas fotográficas", garantiu o chefe da diplomacia ucraniana em resposta à reação romena, acrescentando: "Estamos dispostos a partilhá-las, mas as conclusões finais caberão às autoridades romenas, que também decidirão o que devem fazer".

"É mais fácil obter conclusões do que fazer algo depois a esse respeito", acrescentou Kuleba, que qualificou de "inútil negar que algo caiu ali".

E insistiu: "Dizemos com autoridade, com provas, que foram drones Shahed", numa referência aos aparelhos de fabrico iraniano que a Rússia tem utilizado.

A Rússia atacou no domingo o distrito de Izmail, região de Odesa, com pelo menos 20 drones. Neste distrito perto da fronteira romena estão instalados os portos fluviais ucranianos do Danúbio que as forças russas têm atacado por diversas vezes nas últimas semanas.

O artigo 5.º do tratado da NATO estipula que os países signatários concordam que um ataque armado contra um ou vários desses países será considerado um ataque a todos.

Não foi a primeira vez que Bucareste e Kiev divergem na avaliação das consequências de um ataque russo contra zonas fronteiriças da Ucrânia.

Em fevereiro de 2022, a Ucrânia denunciou que um míssil russo tinha atravessado o espaço aéreo romeno, uma alegação negada por Bucareste.