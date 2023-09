Deve a Rússia ser punida após a guerra? "Não acredito em responsabilidade coletiva, era o que defendiam os nazis", diz historiadora russa

“Bem-vindo às Aulas de História com Tamara Eidelman”, pode ler-se na apresentação do seu canal de YouTube. “O orador romano Cícero disse que a História é a professora da vida. Desde então, todos têm provado constantemente que a História não ensina nada a ninguém.” Mas a historiadora russa ensina: tem mais de um milhão de subscritores na plataforma de vídeo e mais de 185 milhões de visualizações. Em entrevista ao Expresso, a escritora, professora de História e ativista explica que no YouTube encontrou um espaço para ensinar o passado a partir de diferentes perspetivas, quebrando assim o dogma em que radica a Educação russa.

O seu nome consta de uma lista de "agentes estrangeiros", dadas as suas intervenções anti-guerra, um movimento que começou antes mesmo da invasão em larga escala. Tamara Eidelman tem um longo histórico de oposição ao regime de Vladimir Putin, tendo chegado mesmo a ser detida. Em entrevista ao Expresso, a historiadora confessa a esperança que tem na mudança do seu país, exalta o orgulho pela cultura russa, mas reflete também sobre tudo o que tem de ser mudado na sociedade, do autoritarismo à violência, em todas as suas formas.