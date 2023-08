Bohdan Beniuk, ator: "o Estado existe, mas não existem empresários que se preocupem com a cultura ucraniana"

O Expresso visitou um estúdio de cinema, nos arredores de Kiev, onde estava a ser adaptado ao grande ecrã um clássico ucraniano, “O Caso do Diabo”, e falou com o protagonista. A corrupção no Estado, as listas de pessoas da cultura a abater que os russos tinham, a questão das dobragens e da língua usada nos filmes e a necessidade de fazer renascer a cultura nacional foram alguns dos assuntos abordados