O dia em que a guerra voltou a Chernihiv

No início da invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, a estrada que liga a Federação Russa a Chernihiv foi uma das grande vias do norte norte que permitiu a invasão em larga escala. As tropas russas não passaram de Novoselivka, às portas da cidade, mas esta aldeia foi arrasada. A estrada, as casas, as estações de serviço foram palco de uma das mais difíceis batalhas, até a retirada russa, após tentativa frustrada de tomar Kiev. Segundo o líder bielorusso, Aleksandr Lukashenko, a guerra que não duraria mais que três dias já leva 20 meses. Uma guerra sem fim à vista.

Na manhã de 19 de agosto um míssil balístico Iskander-M atingiu o teatro Taras Schevchenko, na praça central de Chernihiv. Sete pessoas morreram e 144 ficaram feridas, das quais 15 crianças. Sofia, de seis anos, perdeu a vida no ataque, que veio recordar aos habitantes da cidade os meses iniciais da invasão russa. Chernihiv sobreviveu a bombardeamentos com rockets e bombas FAB-500, bombas de 500 quilos lançadas por aviões que destroem andares inteiros em prédios ou abrem crateras de quatro metros de profundidade.