Domino's Pizza abre falência e fecha 142 lojas na Rússia

A Domino’s Pizza vai fechar todas as suas 142 lojas na Rússia, tornando-se uma das primeiras grandes redes de comida rápida ocidentais a sair do país desde que o McDonald’s e a Starbucks saíram há mais de um ano.

A DP Eurasia – empresa que detém os direitos de franquia da marca Domino’s na Rússia, Turquia, Azerbaijão e Geórgia – disse, na segunda-feira, que irá pedir a falência da sua unidade russa devido às dificuldades vividas no país após o início da guerra. Desde pelo menos dezembro que a empresa pensava em sair do país.

Tornou-se mais caro para as empresas ocidentais permanecerem na Rússia, uma medida de retaliação contra as políticas ocidentais para ‘castigar’ a Rússia e Putin pela guerra na Ucrânia. Em alguns casos, o governo russo chegou a assumir o controlo dos ativos locais das empresas, como no caso da Carlsberg e da Danone.

“Com o ambiente cada vez mais desafiador, a holding da DPRússia é obrigada a dar esse passo, o que acarretará no término do processo de venda da DPRússia e, inevitavelmente, a presença do grupo no país”, disse a DP Eurasia em comunicado.

Contudo, a empresa indicou ser ainda cedo para determinar o impacto financeiro que a saída terá para o grupo.