Ucrânia: Forças armadas anunciam destruição de 15 drones russos

As forças armadas ucranianas anunciaram hoje a destruição de "15 drones russos" durante a última noite, sublinhando que a Rússia terá usado 17 drones explosivos Shahed, de fabrico iraniano, num ataque aéreo.

Sem explicar o que aconteceu aos restantes dois drones russos, o exército ucraniano referiu através da aplicação Telegram que os ataques "foram lançados a partir da região de Kursk" e que as defesas antiaéreas foram ativadas "nas regiões norte e centro, bem como no oeste" do país.

As duas partes no conflito, que começou em fevereiro de 2022, relataram recentemente incursões regulares de drones por ar e mar, numa fase em que a Ucrânia tem em curso uma contraofensiva para recuperar o seu território controlado pela Rússia.

Na sexta-feira, a Rússia afirmou ter destruído drones ucranianos que visavam Moscovo e a sua frota do Mar Negro. Por outro lado, na linha da frente, no sul da Ucrânia, as forças ucranianas entraram na margem oriental do rio Dnipro, na zona de Kherson ocupada pela Rússia, e tomaram posições na região, confirmou o governador regional nomeado por Moscovo.

Entretanto, os Estados Unidos deram luz verde à Dinamarca e à Holanda para enviarem caças americanos F-16 para a Ucrânia, após os pilotos ucranianos terem sido treinados, o que foi saudado na rede social X (anteriormente designada Twitter) como uma "ótima notícia" pelo ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov.