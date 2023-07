Russos fazem bonecos de plasticina para protestar contra a guerra

Qualquer manifestação contra a guerra na Ucrânia é proibida na Rússia. Até o uso da palavra “guerra” não é permitido, uma vez que contraria a narrativa do Kremlin de que a invasão do país vizinho é simplesmente uma “operação militar especial”. Isso faz com que os russos tenham de arranjar formas criativas para poderem protestar contra a guerra. Exemplo disso são os bonecos de plasticina que se estão a tornar uma arma de contestação.

Uma página no Instagram, intitulada ‘Malenkiy Piket’, exibe fotografias de quase mil bonecos de plasticina que seguram cartazes em miniatura, nos quais é possível ler mensagens como “Stop the killing” (Parem a matança), “Russia out of Ukraine” (Rússia fora da Ucrânia) ou “Putin get out of our life” (Putin sai da nossa vida).

Esta comunidade virtual foi criada por Yevgeny, um artista russo que chegou a participar numa manifestação contra a guerra em São Petersburgo. Muitos dos manifestantes foram espancados e detidos pela polícia.

Yegneny percebeu que era impossível manifestar a sua opinião de forma declarada e foi assim que começou a criar as suas primeiras figuras de plasticina. Eram uma forma de expressar aquilo que não podia dizer publicamente.