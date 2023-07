Homem fingiu estar a lutar na Ucrânia para acumular seguidores nas redes sociais

Um chinês que divulgava vídeos nas redes sociais acumulou centenas de milhares de seguidores e vendeu bens russos ao simular que estava a combater na Ucrânia, através da criação de vídeos com recurso à inteligência artificial (IA).

Careca e com barba espessa, o homem identificado pelo pseudónimo Baoer Kechatie, apresentava-se como um soldado das forças especiais da Chechénia, estacionado nas linhas da frente.

Num dos vídeos, onde surge à frente do que diz ser uma “central nuclear”, proclama que o exército russo acabou de dominar a área. Noutro, afirma que acabou de lutar contra fuzileiros navais norte-americanos e exibe uma arma.

No entanto, o sotaque cerrado da província de Henan, no centro da China, acabou por suscitar dúvidas sobre a veracidade do conteúdo. Utilizadores do Douyin, a versão chinesa da aplicação de partilha de vídeos curtos TikTok, apuraram que o IP (Protocolo de Internet) de Baoer Kechatie estava localizado precisamente em Henan.

A conta chegou a somar 400.000 seguidores e vendeu pelo menos 210 produtos, incluindo vodca e mel russos, através de um loja de comércio eletrónico associada.