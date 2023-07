Insurreição do Grupo Wagner vai favorecer a contraofensiva ucraniana? “A Ucrânia não varrerá grandes extensões de território em poucos dias”

A referência ao “avanço em todos os sectores” - com o qual Volodymyr Zelensky se regozijou nos últimos dias - foi rapidamente substituída pela ideia de “progressos lentos, mas seguros”. Se, na Ucrânia, houve quem se deliciasse com as notícias de uma tentativa de revolta armada contra o Kremlin, o realismo sobre o verdadeiro impacto do caos político e militar na Rússia abateu-se de imediato sobre os combatentes que se encontram na linha da frente. Até porque a contraofensiva está apenas na sua alvorada, lembra John Lough, perito em assuntos russos do ‘think tank’ Chatham House. “O Exército ucraniano ainda está a sondar as defesas russas para testar a sua força e eficácia. Uma questão-chave agora é se a motivação das forças russas terá sido abalada, por causa do motim de Prigozhin.”

Os militares ucranianos têm realizado avanços táticos no sul do território, mas a Ucrânia não está a ter tarefa fácil, segundo a analista Kelly Grieco, do Reimagining US Grand Strategy Program do ‘think tank’ Stimson Center. “As forças estão a avançar contra defesas russas bem preparadas, num terreno aberto. Como o terreno é amplo e plano, é muito mais difícil as tropas ucranianas protegerem-se.” Por outro lado, nos últimos meses, os soldados russos tornaram-se hábeis em minar os campos, dificultando a vida às forças ucranianas, que querem progredir. “Podemos ver mais avanços táticos nos próximos dias, mas atualmente não há indicadores que apontem para um grande avanço em curso”, admite a analista de Defesa e Segurança.