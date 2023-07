Ataque russo a restaurante em Kramatorsk faz mais uma vítima: a escritora Victoria Amelina

A escritora ucraniana Victoria Amelina, ferida na terça-feira num ataque russo a um restaurante em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, morreu no sábado, anunciou uma organização não-governamental (ONG) ucraniana.

"Informamos que a escritora Victoria Amelina faleceu no dia 01 de julho no hospital Mechnikov, em Dnipro", declarou a ONG PEN Ucrânia, de promoção da liberdade de expressão e da literatura ucraniana, em comunicado, divulgado no domingo.

"A morte ocorreu devido aos ferimentos sofridos durante o bombardeamento russo" do restaurante em Kramatorsk, acrescentou a mesma fonte, indicando que os familiares da vítima já tinham sido informados.

A escritora ucraniana, de 37 anos, foi gravemente ferida durante um jantar no restaurante Ria Pizza, muito frequentado por militares, voluntários e jornalistas, tendo sido hospitalizada, em Dnipro, com "múltiplas fraturas na base do crânio", informou o neurocirurgião Vitalii Savenkov.

Amelina estava na companhia de três celebridades colombianas, todas elas com ferimentos ligeiros, de acordo com a mesma nota.

A morte da escritora eleva para 13 o número de vítimas mortais no ataque russo a Kramatorsk, importante nó ferroviário e sede de instalações militares. O ataque causou cerca de 60 feridos, de acordo com as autoridades ucranianas..

Nascida em Lviv, Amelina foi autora de romances traduzidos em várias línguas. Desde a invasão russa da Ucrânia, a escritora tinha "alargado o trabalho muito além da literatura" e "documentado os crimes de guerra russos nos territórios ocupados", indicou o PEN Ucrânia.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).